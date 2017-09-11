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Бэйл: в прошлом сезоне выходил на поле, используя болеутоляющие средства

11 сентября 2017, понедельник. 12:37 Футбол

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что в прошлом сезоне жертвовал здоровьем ради того, чтобы помочь своей команде.

«Когда вы находитесь в лазарете в течение трёх месяцев, трудно подождать ещё немного. Конечно, легко сказать, что я должен был отдыхать дольше, но когда ты видишь, что твои партнёры по команде играют так много важных матчей, сложно сидеть на месте.

Чтобы играть, мне пришлось использовать болеутоляющие средства. Возможно, мне нужно было набраться терпения, чтобы выздороветь. Это позволило бы мне играть намного лучше и делать то, что я не мог делать из-за боли в лодыжке», — цитирует Бэйла El Pais.

В прошлом сезоне Гарет Бэйл принял участие в 19 матчах Ла Лиги и забил 7 голов.

Перес: очень довольны Бэйлом, но не знаю, что произойдёт в следующем году
Источник: El Pais Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Травмы — футбол
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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