Защитник Фелицио Браун Форбс, предыдущим клубом которого был тульский «Арсенал», перешёл в «Амкар». С 2013 года Форбс играет в России, и «Амкар» будет уже шестым клубом РФПЛ в его карьере после «Крыльев Советов», «Уфы», «Ростова», «Арсенала» и «Анжи». На счету Форбса – 51 матч в РФПЛ, в которых он забил шесть мячей. 25-летний игрок перешёл в «Амкар» свободным агентом и заключил контракт с клубом до конца сезона. В пермской команде он будет играть под номером 26.
«На мой взгляд, Форбс – один из самых недооценённых легионеров российского футбола. Во-первых, он – настоящий универсал, который может с равным успехом сыграть на любой позиции – и в защите, и в средней линии, и в нападении. Во-вторых, мы подписали очень обучаемого и дисциплинированного игрока, который по не зависящим от него причинам не смог проявить себя в предыдущих клубах и сейчас буквально рвётся в бой. Надеюсь, Браун Форбс очень быстро сумеет убедить поклонников «Амкара» в том, что мы сделали удачное приобретение. И соперников «Амкара» - тоже», — цитирует спортивного директора «Амкара» Виктора Засульского пресс-служба клуба.
В минувшем розыгрыше РФПЛ Форбс провёл 19 матчей (18 — с первых минут) и забил три гола.
Экс-защитник тульского «Арсенала» Форбс стал игроком «Амкара»