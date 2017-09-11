Бэйл: я довольно ленив – это самый большой недостаток

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл в интервью El Pais рассказал о своём самом большом недостатке, а также о том, что делает его счастливым.
«Я довольно ленив. Это, наверное, лучший ответ на вопрос о самом большом недостатке. Что делает меня счастливым? Я счастлив, когда здоров. Отсутствие травм и возможность играть. Что самое сложное в футболе? Много путешествовать, быть вдали от дома и жить в другой стране. Вы хотите быть рядом с семьёй, друзьями, но вы должны уезжать. Это занимает много времени, и также нужно время, чтобы восстановиться после этих поездок», — сказал Бэйл.
Бэйл: в прошлом сезоне выходил на поле, используя болеутоляющие средства