Мостовой: ЦСКА и «Спартак» будут бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. 12 сентября «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые 13 сентября сыграют с «Марибором».
«Если обе российские команды не выйдут из группы в Лиге чемпионов – это уже плохое выступление. Но выступить хорошо нашим клубам будет очень тяжело, ведь проблемы есть в обоих коллективах. Шансы у наших команд примерно одинаковые. ЦСКА и «Спартак» будут бороться за третьи места в своих группах, то есть за попадание в плей-офф Лиги Европы. Хотя я считаю, что это правило с третьем местом – просто несправедливое. Команды, которые не выходят из группы в Лиге чемпионов, должны вылетать из еврокубков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.