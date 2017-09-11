М. Фернандес: «Бенфика» — очень быстрая команда, ЦСКА должен иметь это в виду

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (12 сентября).
«Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждёт очень серьёзный матч, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы победить. „Бенфика“ — очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду.
Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы её очень уважаем. Нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру», — цитирует Фернандеса ТАСС.
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