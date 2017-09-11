Гончаренко: ЦСКА хорошо изучил «Бенфику», но вопрос в том, как это использовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится 12 сентября.
Все игроки московского футбольного клуба ЦСКА готовы сыграть в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», в Лиссабон не прилетел только защитник Кирилл Набабкин. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
«Все, кто прилетел, готовы на сто процентов, за исключением Набабкина, который по определённым причинам остался дома. Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в «старте», но я не исключаю его появления на поле.
Нападающий соперника Жонас для нас очень опасен, потому что он забил уже очень много голов за «Бенфику». Также мы знаем, что у команды очень быстрые фланги. Вообще, мы достаточно хорошо изучили соперника, но вопрос в том, как эти знания использовать. В предыдущем сезоне, как и в этом, из «Бенфики» ушло много игроков, но это не влияет ни на что, потому что состав соперника и так очень сильный.
У нас достаточно сильная и ровная группа, где фаворитом является «Манчестер Юнайтед», потому что это английская Премьер-лига, этот клуб хорошо усилился. Остальные соперники разыграют между собой места в группе», — цитирует Гончаренко ТАСС.
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