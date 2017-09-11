Ристич: может, даже хорошо, что я не играл за «Краснодар» в Белграде

Защитник «Краснодара» Михайло Ристич вспомнил об ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со своей бывшей командой «Црвеной Звездой».
Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Црвена Звезда» вышла в групповой раунд Лиги Европы, поскольку забила больше голов на чужом поле.
«Я не мог ничего сделать, чтобы сыграть в Белграде, потому что получил травму ноги. Жаль, что я не почувствовал ту атмосферу, но, может быть, даже хорошо, что я не играл. Мне сейчас лучше, хотя нога всё ещё болит. Я не работаю с командой, но занимаюсь индивидуально.
Ожидания от Лиги Европы были велики, но не вышло. За последние годы клуб стал постоянным участником Лиги Европы. Но жизнь продолжается. Российский чемпионат силён, расслабленности нет, наша цель — верхушка таблицы. Теперь у нас будет больше времени для тренировок, чем у «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и других команд», — цитирует Ристича Кurir.