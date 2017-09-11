Чеферин: если я хочу быть популярным, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в связи с ситуацией вокруг возможного несоответствия «ПСЖ» правилам финансового фэйр-плей.
«Знаю, что если я хочу быть популярным, как мой предшественник Мишель Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», — сказал Чеферин лидерам Европейской ассоциации клубов (ECA), информирует L’Equipe.
1 сентября Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей.
УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП