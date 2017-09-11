Газинский: в «Краснодаре» матч с «Црвеной» забыли, но всё равно есть отголоски

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский вспомнил об ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Црвена Звезда» вышла в групповой раунд Лиги Европы, поскольку забила больше голов на чужом поле.
«Понятно, что есть груз ответственности из-за неудачи в Лиге Европы. Нужно постараться об этом забыть. В принципе, этот матч забыли, но всё равно есть какие-то отголоски. Сейчас остаются только чемпионат России и Кубок России. Раз из Лиги Европы вылетели, концентрируемся только на чемпионате.
Станет ли легче? Как показывает практика, со всеми командами тяжело играть. И с теми, которые играют на два фронта, и с теми, которые играют на три фронта. На этом акцент не хочется делать. Будем готовиться к каждому сопернику индивидуально и показывать свою игру», — сказал Газинский в эфире программы «8-16».