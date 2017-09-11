«Ливерпуль» намерен сократить длительность трёхматчевой дисквалификации Мане

«Ливерпуль» подаст апелляцию на дисквалификацию форварда Садио Мане, который получил красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», после того как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу. Об этом сообщает Sky Sports.
Мерсисайдцы хотят сократить срок трехматчевой дисквалификации до одной или двух игр.
Инцидент произошёл на 37-й минуте встречи. В результате столкновения с Мане бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.
Видео доступно в «Твиттере».
Мане: мне очень жаль, что Эдерсон пострадал из-за нашего случайного столкновения