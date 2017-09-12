Групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2005-го начнётся без российских тренеров

12 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов, и российская тренерская школа впервые за долгое время не будет в нём представлена. Обе российские команды, которые выступят на этой стадии, тренируют иностранные специалисты: ЦСКА – белорус Виктор Гончаренко, а «Спартак» – итальянец Массимо Каррера.
В последний раз групповой этап Лиги чемпионов прошёл без российских тренеров в сезоне-2005/06. «Локомотив» под руководством Владимира Эштрекова в том сезоне не смог преодолеть третий квалификационный раунд, и в итоге ни одна из российских команд не попала в групповой этап.
Российские тренеры на групповом этапе Лиги чемпионов
2016/17: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
2015/16: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
2014/15: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
2013/14: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
2012/13: Юрий Сёмин («Динамо» К), Валерий Карпин («Спартак», назначен по ходу группового этапа)
2011/12: Леонид Слуцкий (ЦСКА)
2010/11: Валерий Карпин («Спартак»)
2009/10: Валерий Газзаев («Динамо» К)
2008/09: Юрий Сёмин («Динамо» К)
2007/08: Валерий Газзаев (ЦСКА)
2006/07: Владимир Федотов («Спартак»)
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