Хёнесс: Салихамиджич осуществляет в «Баварии» отличную работу

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс в очередной раз адресовал слова похвалы новому спортивному директору клуба Хасану Салихамиджичу. Хёнесс считает, что бывший полузащитник команды справляется со своими обязанностями очень достойно.
«Салихамиджич осуществляет в «Баварии» отличную работу. Он не является тем, кто должен говорить перед прессой. Хасан должен заботиться о порядке в команде, что он и делает», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.
Ранее Салихамиджич запретил главному тренеру немецкого гранда Карло Анчелотти курить на базе клуба. Защитник «Баварии» Давид Алаба в свою очередь отметил, что приветствует строгость Салихамиджича.