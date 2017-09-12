Симеоне – о работе в Италии: сказал болельщикам, что верю в проекты «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что полон энтузиазма в том, что касается его работы в испанском клубе. Аргентинский специалист подчеркнул это в ответ на вопрос о том, не собирается ли он в будущем поработать в Италии.
«Я уже сказал болельщикам, что верю в проекты «Атлетико». Клуб растёт и имеет в своих рядах молодых футболистов, которые прогрессируют. Кроме того, у нас новый стадион, а в январе мы будем иметь возможность усилить состав команды новыми игроками. Есть много факторов, которые усиливают мою энергию», — цитирует Симеоне AS.
На днях Симеоне продлил контракт с клубом до лета 2020 года.