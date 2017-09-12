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Мюллер рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

12 сентября 2017, вторник. 07:08 Футбол

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подтвердил, что два года назад «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в его услугах и сделал ему предложение. Однако Мюллер предпочёл остаться в немецком гранде.

«В определённый момент я уже объяснялся на этот счёт. Я сразу же получил поддержку от руководства клуба и услышал, что моё место здесь. Когда я услышал слова о моей важности для «Баварии» и о том, что клуб строит команду вокруг меня, то мне не нужно было долго думать. Не думаю, что покину «Баварию», поскольку чувствую себя здесь очень неплохо. Хочу каждый день переживать как можно больше положительных эмоций», — приводит слова Мюллера Kicker.

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Источник: Kicker Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Мюллер
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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