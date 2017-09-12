Вальверде: Иньеста? Каждый сам является хозяином своей жизни

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в очередной раз ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Андреса Иньесты в каталонском клубе. Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что футболист сборной Испании сам примет решение.
«Иньеста? Каждый сам является хозяином своей жизни. Моя цель в том, чтобы Андрес чувствовал себя включённым в выполнение командных задач, чувствовал себя хорошо и демонстрировал игру соответствующего уровня. Но это относится не только к Иньесте, а ко всем остальным футболистам «Барселоны», — цитирует Вальверде испанское интернет-издание Sport.
Договор 33-летнего Иньесты с испанским грандом действует до лета 2018 года.
Иньеста: уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом