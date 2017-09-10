Иньеста: уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о том, как продвигаются переговоры с клубом о новом контракте.
«Мне кажется, это нормальная ситуация, но это наши дела с клубом, которые мы решаем лично. Мы начали переговоры уже давно, дела потихоньку движутся, и моё единственное желание – провести отличный сезон, побеждать по максимуму и добиться успехов с клубом. Уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом, и в этом нет ничего, чтобы меня расстраивало. Я ещё не принял решение, но сконцентрирован на работе больше, чем когда бы то ни было, а это — самое главное. Я думаю о том, чтобы хорошо выступить, а уж решать будут мои голова, сердце и тело», — приводит слова Иньесты Marca.
Договор 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб предложил Иньесте контракт, согласно которому он по окончании каждого сезона будет волен сам решать свою дальнейшую судьбу. Изначально Иньеста не имеет возражений, но есть вопросы, связанные с зарплатой игрока.