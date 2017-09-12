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Промес, Джорджевич и Жамалетдинов претендуют на звание MVP 9-го тура РФПЛ

12 сентября 2017, вторник. 09:00 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 9-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Квинси Промес («Спартак»), Лука Джорджевич («Арсенал» Т) и Тимур Жамалетдинов (ЦСКА).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 9-го тура РФПЛ также претендуют: Антон Шунин, Самба Сов и Себастьян Хольмен (все — «Динамо»), Алан Дзагоев из ЦСКА, а также Виктор Классон и Фёдор Смолов (оба — «Краснодар»).

Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Краснодар ФК Спартак Алан Дзагоев Антон Шунин Виктор Классон Квинси Промес Лука Джорджевич Себастьян Хольмен Тимур Жамалетдинов Фёдор Смолов MVP РФПЛ РФПЛ
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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