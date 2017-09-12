Промес, Джорджевич и Жамалетдинов претендуют на звание MVP 9-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 9-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Квинси Промес («Спартак»), Лука Джорджевич («Арсенал» Т) и Тимур Жамалетдинов (ЦСКА).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 9-го тура РФПЛ также претендуют: Антон Шунин, Самба Сов и Себастьян Хольмен (все — «Динамо»), Алан Дзагоев из ЦСКА, а также Виктор Классон и Фёдор Смолов (оба — «Краснодар»).
Символическая сборная 9-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Интересно, сколько «армейцев» и спартаковцев попало сюда перед стартом в Лиге чемпионов.