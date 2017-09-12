Джилардино может стать игроком «Монреаля»

Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино, последним клубом которого была «Пескара», может продолжить карьеру в MLS. Футболист пройдёт просмотр в «Монреаль Импэкт», о чём сообщает пресс-служба канадского клуба.
С сегодняшнего дня 35-летний нападающий будет тренироваться с командой. Если Джилардино убедит руководство «Монреаля», то подпишет контракт. После ухода из «Пескары» форвард находится в статусе свободного агента.
На протяжении карьеры Альберто Джилардино играл за «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Милан», «Фиорентину», «Гуанчжоу Эвергранд», «Палермо» и «Эмполи».
Бывший форвард сборной Италии Джилардино получил предложения из Индии и США