Бывший форвард сборной Италии Джилардино получил предложения из Индии и США

Бывший нападающий национальной команды Италии, чемпион мира 2006 года Альберто Джилардино может продолжить карьеру за пределами своей страны. 35-летний форвард, этим летом не дождавшийся предложений от итальянских клубов, интересен двум командам из Индии и представителю чемпионата MLS, сообщает Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне Джилардино защищал цвета покинувшей элиту итальянского футбола «Пескары», принял участие в 17 матчах команды в Серии А (шесть из них в основном составе), не отметившись результативными действиями.
Чемпион мира—2006 Джилардино перейдёт в «Пескару»