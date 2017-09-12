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Вальверде: участие Дембеле в матче с «Ювентусом» зависит от его готовности

12 сентября 2017, вторник. 13:49 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос, стоит ли ждать нападающего Усмана Дембеле в стартовом составе в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоится 12 сентября. «Барселона» во время летнего трансферного окна заплатила дортмундской «Боруссии» за Дембеле € 105 млн.

«Мы увидим перед игрой, но если он сыграет, то только потому, что готов. Он хорошо тренировался, но нужно время на адаптацию. Если бы он прибыл раньше, у него было бы это время.

Лига чемпионов важна для всех в клубе. Наша цель – пройти как можно дальше и выиграть турнир. У нас всё хорошо. Мы выиграли последний матч в чемпионате (5:0), но и «Ювентус» одержал три победы.

Я осознаю всю ответственность. В последние сезоны «Барселона» несколько раз становилась чемпионом, я знал об этом, когда принимал предложение. Это высокий стандарт», — цитирует Вальверде Football Espana.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус». Начало — в 21:45 мск.

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Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Усман Дембеле Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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