Зозуля: я ещё не всё сказал в Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал свой переход в «Альбасете». Клуб, выступающий в Сегунде (второй дивизион чемпионата Испании), ранее объявил о подписании с 27-летним форвардом контракта на сезон-2017/18.
«Я живу футболом и отдам все клубу, который делает на меня ставку. Я ещё не всё сказал в Испании. Несмотря на то что я в «Альбасете» несколько дней, я уже вижу, что эта команда сможет дойти далеко. Я уверен, что победы придут», – цитирует украинца официальный сайт клуба.
Предыдущим клубом Зозули был «Бетис», который 1 сентября объявил об уходе нападающего. Зозуля перешёл в «Бетис» в июле прошлого года, а зимой был отдан в аренду «Райо Вальекано». Однако болельщики этого клуба выступили против перехода Зозули из-за его политических взглядов, и переход был сорван.