Слуцкий сможет рассчитывать на Кэмпбелла в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий сможет рассчитывать на нападающего Фрейзера Кэмпбелла в матче 7-го тура Чемпионшипа с «Фулхэмом». Об этом говорится на официальном сайте «тигров».
Кэмпбелл первые четыре матча сезона-2017/18 начинал в стартовом составе, но затем получил травму и последние две игры пропустил. В его отсутствие «Халл Сити» обыграл «Болтон Уондерерс» со счётом 4:0 и уступил «Дерби Каунти» (0:5).
В матче с «Фулхэмом», который состоится 13 сентября, Леонид Слуцкий также не сможет рассчитывать на Ондржея Мазуха, Эвандро, Абеля Эрнандеса, Кевина Стюарта, Уильяма Кина, Мозеса Одубаджо и Райана Мэйсона.
Слуцкий проиграл — 0:5. Как на это отреагировали в Англии
Результат кошмарный. Но в Слуцкого продолжают верить.