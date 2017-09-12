Наставник «Марибора»: сделаем всё, чтобы обыграть русских, как в 2009 году

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 13 сентября.
«Я не могу дождаться этой игры. Будучи игроком, я был в этой роли (в составе „Штурма“ — Прим. „Чемпионат“), и я очень рад, что мне вновь предоставится возможность выступить в этом турнире. Очень хорошо, что первая игра у нас дома, и мы будем делать всё, чтобы выиграть. Команда должна быть сильной, я думаю, что пришло время, чтобы выиграть в Лиге чемпионов на своём поле. Мы попали в Лигу чемпионов через квалификацию, оказались в четвёртой корзине, но это не делает нас слабее», — сказал специалист.
Также Миланича спросили по поводу аналогий с победой сборной Словении над командой России в 2009 году за право выступить на чемпионате мира — 2010. Наставник ответил на вопрос, может ли это повлиять на мотивацию его команды в завтрашней игре.
«Это правильно, что русские нас боятся. Мы сделаем всё, чтобы повторить эту ситуацию и выиграть», — цитирует Миланича Vecer.
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