Билеты четвёртой категории на ЧМ-2018 для россиян будут стоить от 1280 рублей

Билеты четвёртой категории на матчи чемпионата мира — 2018 будут стоить для россиян от 1280 рублей.
«Как и на чемпионатах мира по футболу ФИФА в 2010 и 2014 годах, резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене (от 1280 рублей)», — говорится на официальном сайте Международной федерации футбола.
Сегодня стало известно, что продажа билетов на на матчи чемпионата мира 2018 года в России начнётся 14 сентября начиная с 12:00 мск на сайте FIFA.com/bilet.