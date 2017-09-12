«Бавария» – «Андерлехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 12 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 1-го тура группы B Лиги чемпионов между «Баварией» и «Андерлехтом».
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Андерлехт».
Встречу 12.09.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Паоло Тальявенто.
Ранее команды встречались друг с другом 10 раз. Пять матчей завершились победой «Баварии», дважды была зафиксирована ничья, три раза выигрывал «Андерлехт».
Последняя встреча между этими командами состоялась в марте 2008 года и завершилась победой бельгийского клуба со счётом 2:1.