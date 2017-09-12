Пашинин: при подготовке к «Копенгагену» будем делать акцент на верховую борьбу

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» (14 сентября) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Футбол в Дании силовой, там много борьбы и единоборств на втором этаже. Многие футболисты по своей антропометрии превосходят средний уровень. Также датчане всегда отличались тем, что здорово играют на стандартных положениях. Сейчас при подготовке к матчу большой акцент будем делать на грамотную оборону при верховой борьбе. Это один из козырей «Копенгагена», — цитирует Пашинина пресс-служба „Локомотива“.
Касаев: в скандинавском футболе очень много борьбы, иногда даже грубости