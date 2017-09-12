Пономарёв: верю, что сегодня Акинфеев продолжит сухую серию

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» встретятся с «Бенфикой». Встреча состоится 12 сентября в Лиссабоне. У голкипера московской команды Игоря Акинфеева есть возможность продлить сухую серию, которая к этому моменту насчитывает четыре игры в Лиге чемпионов.
«Молодёжка» сегодня уже сыграла, результат все знают. У «Бенфики», конечно, другая школа совсем, каждый может обвести. А нас футбол скатился в пас ради паса, нет обводки, скоростного дриблинга. Только Александр Головин умеет бежать с мячом да Алан Дзагоев. А иметь дриблинг – это основное качество в футболе. Наши же играют в поперечный пас и в пас назад, после которого вратарь выбивает мяч в поле, а какая здесь атака может быть? Но при этом верю, что ЦСКА сегодня сыграет 0:0 в Лиссабоне, то есть Игорь Акинфеев продолжит свою сухую серию. В нападении нашем сомневаюсь. Не думаю, что «армейцы» смогут забить в сегодняшней игре», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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