Определены лучший гол, сейв и футболист 3-го тура чемпионата Испании

Официальный канал испанской Примеры в YouTube определил лучшие моменты и лучшего футболиста 3-го тура чемпионата.
Лучшим голом признан мяч полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри в гостевом матче с «Леганесом» (2:1).
Лучший сейв оказался на счету голкипера «Леванте» Рауля Фернандес-Кавады, который отразил сложный удар форварда «Реала» Гарета Бэйла. В итоге «Леванте» удалось добиться ничьей с действующим чемпионом Испании — 1:1.
Лучшим игроком 3-го тура стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче с «Эспаньолом» (5:0).
Посмотреть видео можно на официальном канале Примеры в YouTube.
Асенсио: польщён сравнением с Месси, ведь Лионель — неотъемлемая часть футбола