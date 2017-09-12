Вышел девятый выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— Рафаэль Надаль стал победителем US Open;
— впервые в истории женщина стала главной судьёй в одном из лучших европейских чемпионатов;
— травма голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона;
— Леонид Слуцкий пообещал зачитать рэп, если «Халл Сити» выйдет в Премьер-лигу.
Посмотреть новый выпуск «Недели спорта глазами девушек» можно на «Чемпионате».