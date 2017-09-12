В клубном фан-шопе «Амкара» состоялась презентация футболистов, недавно подписавших контракты с командой. Несколько десятков болельщиков приветствовали Драго Миловича, Брауна Форбса, Саида Эззатоллахи и Дмитрия Белорукова.
«Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов вручил новичкам команды футболки, а они наградили призами от клуба победителей конкурсов. Так, Драго Милович стал главным арбитром конкурса, посвящённого знанию его биографии, а также черногорского футбола. Саид Эззатоллахи вручил приз за самый интересный адресованный ему вопрос.
Брауну Форбсу организаторы предоставили возможность самому выбрать, кому сделать подарок, и он остановил свой выбор на симпатичной девушке. Наконец, самый ценный приз – игровая футболка Дмитрия Белорукова – был разыгран в лотерее, в которой приняли участие обладатели абонементов", — сообщается на сайте «Амкара».
Новички «Амкара» встретились с болельщиками команды