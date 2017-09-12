Салах пропустил тренировку «Ливерпуля» в преддверии матча с «Севильей»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустил тренировку команды во вторник из-за болезни, сообщает официальный сайт красных.
Подопечные Юргена Клоппа ведут подготовку к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
Египетский вингер прибыл на тренировочную базу «Ливерпуля», но был отправлен домой в качестве меры предосторожности.
В сегодняшней тренировке команды Юргена Клопп принял участие бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.
Матч «Ливерпуль» — «Севилья» состоится на стадионе «Энфилд» 13 сентября, начало — в 21:45 мск.
Салах назван лучшим игроком «Ливерпуля» в августе