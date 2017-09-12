Глушаков: о недооценке «Марибора» речи нет, «Спартак» готов к матчу на 100 %

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выступил на пресс-конференции в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».
«Мы готовы к матчу на все 100 %, будем отталкиваться от своего стиля игры. О недооценке соперника речи нет.
Матч сборной России со Словенией в Мариборе я, конечно, смотрел, но всё это осталось в прошлом. После той неудачи мы играли на крупных турнирах, поэтому нас та игра не смущает", — заявил капитан красно-белых, чьи слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Глушаков вспомнил свой гол «Марибору», забитый в составе «Локомотива»