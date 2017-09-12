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Самба Сов: Веллитон сразу сказал: «Тебе понравится в Москве»

12 сентября 2017, вторник. 22:18 Футбол

Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Сов рассказал, что он знал о России, когда появился вариант с бело-голубыми.

«Холод. В том числе из-за него не переехал в Россию раньше. Два года назад мною интересовалась краснодарская «Кубань». Решил остаться в Турции, которую знал.

Теперь меня позвало «Динамо». Это большой клуб, его имя знают даже в Мали. Команда должна играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. На тот момент я выступал в «Кайсериспоре» вместе с Веллитоном. Он сразу сказал: «Тебе понравится в Москве. Хорошая лига, стоит попробовать».

В сборной Мали я общался с Муссой Думбия, он тоже посоветовал соглашаться. Хотя в такие моменты нужно думать своей головой. Я чувствовал, что мне нужен новый этап, новый вызов. Поэтому я здесь. Меня здорово приняли и в команде, и болельщики клуба", — поведал Сов в интервью VTBRussia.

Самба Сов: знаю, что «Динамо» — великий клуб, очень хочется проявить себя
Источник: VTBRussia Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Веллитон Мусса Думбия
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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