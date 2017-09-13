Игуаин показал средний палец фанатам «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не смог отличиться забитым голом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару. Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны».
Отметим, что это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету — три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».