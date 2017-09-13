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Игуаин показал средний палец фанатам «Барселоны»

13 сентября 2017, среда. 01:43 Футбол

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не смог отличиться забитым голом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару. Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны».

Отметим, что это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету — три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Гонсало Игуаин
Новости. Футбол
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