Анчелотти: «Бавария» сыграла с «Андерлехтом» не на топ-уровне

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы хотели победить в этом матче, и мы это сделали. Это была неидеальная игра в нашем исполнении, но мы контролировали ход встречи и хорошо распоряжались мячом. Преимущество было на нашей стороне и, возможно, поэтому мы не играли на максимальных скоростях. Мы старались найти свободные зоны. Конечно, мы могли играть и быстрее, но в этом не было необходимости. Это была не игра топ-уровня, но игра, уровень которой достаточен в данной фазе. „Андерлехт“ располагался очень глубоко. В общем и целом я доволен», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
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