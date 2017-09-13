Марио Гомес из-за травмы выбыл из строя на несколько недель

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер в течение нескольких недель не сможет рассчитывать на нападающего команды Марио Гомеса, сообщает интернет-издание Sport1.
Футболист получил травму в матче 3-го тура чемпионата Германии между «волками» и «Ганновером-96» (1:1). Он был заменён на 41-й минуте, а впоследствии медицинский осмотр выявил у него разрыв связок в голеностопе левой ноги.
«Мы будем применять к Гомесу консервативное лечение. Предполагается, что он выбыл из строя на несколько недель», — сказал в связи с этим врач «Вольфсбурга» Гюнтер Вильгельм.
«Вольфсбург» объявил о продлении контракта с Марио Гомесом до 2018 года