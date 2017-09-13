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Марио Гомес из-за травмы выбыл из строя на несколько недель

13 сентября 2017, среда. 08:39 Футбол

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер в течение нескольких недель не сможет рассчитывать на нападающего команды Марио Гомеса, сообщает интернет-издание Sport1.

Футболист получил травму в матче 3-го тура чемпионата Германии между «волками» и «Ганновером-96» (1:1). Он был заменён на 41-й минуте, а впоследствии медицинский осмотр выявил у него разрыв связок в голеностопе левой ноги.

«Мы будем применять к Гомесу консервативное лечение. Предполагается, что он выбыл из строя на несколько недель», — сказал в связи с этим врач «Вольфсбурга» Гюнтер Вильгельм.

«Вольфсбург» объявил о продлении контракта с Марио Гомесом до 2018 года
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Вольфсбург Марио Гомес Травмы — футбол
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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