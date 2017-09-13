Словенские СМИ напомнили, что состав «Спартака» почти в 10 раз дороже «Марибора»

Словенское издание Zurnal24 опубликовало заметку, в которой в преддверии сегодняшнего матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» сравнило трансферную стоимость игроков обеих команд.
Так, по расчётам словенского издания, стоимость всех футболистов «Спартака» (€ 105, 5 млн) почти в десять раз превышает стоимость состава «Марибора» (€ 13,95 млн). В числе самых дорогих игроков красно-белых называются Квинси Промес (€ 20 млн) и Фернандо (€ 14 млн) — оба по отдельности дороже всего состава словенского клуба.
Самыми дорогими футболистами «Марибора» издание называет Луку Заховича (€ 1,4 млн), а также Ясмина Мешановича и Мароана Кабаа — по € 1 млн.
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