Роджерс: «Селтик» в матче с «ПСЖ» порой выглядел как команда 12-летних

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:5) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Меня не беспокоят рекорды. Мы играли против команды мирового класса. «Селтик» хорошо смотрелся после перерыва, хочу, чтобы мы так всегда начинали матчи. Время от времени мы играли как команда 12-летних. Но я не хочу быть слишком суровым по отношению к своим футболистам. «ПСЖ» на два или три уровня выше нас. Первый тайм мог сложиться иначе, но мы были слишком пассивны», — сказал Роджерс на пресс-конференции.
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