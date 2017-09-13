175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роджерс: «Селтик» в матче с «ПСЖ» порой выглядел как команда 12-летних

13 сентября 2017, среда. 13:42 Футбол

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:5) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Меня не беспокоят рекорды. Мы играли против команды мирового класса. «Селтик» хорошо смотрелся после перерыва, хочу, чтобы мы так всегда начинали матчи. Время от времени мы играли как команда 12-летних. Но я не хочу быть слишком суровым по отношению к своим футболистам. «ПСЖ» на два или три уровня выше нас. Первый тайм мог сложиться иначе, но мы были слишком пассивны», — сказал Роджерс на пресс-конференции.

«ПСЖ» крупно победил «Селтик», «Бавария» обыграла «Андерлехт»
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Селтик Брендан Роджерс
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
14:31 УЕФА запустил кампанию #EqualGame с участием Месси, Погба, Роналду и любителей
14:27 Венгер: «Арсенал» серьёзно относится к ЛЕ, но приоритет – Премьер-лига
14:17 Чех, Озил, Уэлбек и ещё 4 игрока не помогут «Арсеналу» в матче с «Кёльном»
14:10 Де Шильо получил травму в матче с «Барселоной» и может не сыграть с «Сассуоло»
14:08 Симонян: «Спартак» должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА
14:05 Гендиректор «Шинника»: найдя спонсора, мы сделаем главный шаг в развитии клуба
14:04 Завершились межзвёздные турниры финала фестиваля «Большие звёзды светят малым»
13:47 Созин: был уверен, что по такой игре ЦСКА не выиграет у «Бенфики», они герои
13:42 Роджерс: «Селтик» в матче с «ПСЖ» порой выглядел как команда 12-летних
13:19 УЕФА открыл дело против «Селтика» за попытку фаната напасть на Мбаппе
13:16 На территории стадиона «Динамо» появится многофункциональное арт-пространство
13:11 Защитник «Селтика»: если Неймар хочет себя так вести, пожалуйста, мне всё равно
13:06 Сыграй в турнире со звёздами футбола. Продолжается набор команд и футболистов
12:51 Селихов: я не причастен к чемпионству «Спартака», но искренне переживал за ребят
12:40 Защитник «Марселя» Эвра помог бездомным
12:39 «Спартак» провёл предыгровую тренировку перед матчем с «Марибором»
12:32 Селихов: Каррера поступил правильно, оставив за Ребровым место первого вратаря
12:26 Чиновник, не допустивший Мутко до совета ФИФА: была попытка повлиять на решение
12:12 Аллегри: Игуаин иногда начинает нервничать и выключает голову
12:11 Батшуайи: в ЛЧ нет лёгких матчей, но «Челси» попытается выиграть каждый из них
11:55 Конте: ротация с «Карабахом»? Я доверяю игрокам «Челси» не только на словах
11:55 Курский «Авангард» объявил о назначении Биджиева на пост главного тренера
11:39 Р. Гусев: три очка ЦСКА на выезде с «Бенфикой» дорогого стоят
11:34 Почеттино: в Испании и Италии в приоритете еврокубки, а в Англии — Премьер-лига
11:29 Озил принял решение покинуть «Арсенал» по окончании сезона
11:23 Барбаро: надеюсь, вместе со «СКА-Хабаровск» пополню свою коллекцию наград
11:18 Йоветич: я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-то другим
10:58 Анчелотти: не понимаю реакцию Рибери на замену, собираюсь поговорить с ним
10:56 Словенские СМИ напомнили, что состав «Спартака» почти в 10 раз дороже «Марибора»
10:43 Пашалич: на матч «Марибор» — «Спартак» приедут 3-4 фургона с моими друзьями
10:41 Штаб московского «Арарата» пополнил специалист для анализа действий игроков
10:40 Пашалич: «Спартак» — это российский «Реал»
10:23 Зозуля — о травме: небольшая царапина, степлером заделали
10:12 Полузащитник «МЮ» Погба после игры с «Базелем» покинул стадион на костылях
10:01 Альба уверен, что потеря Месси была бы намного хуже, чем потеря Неймара
09:50 Моуринью: хорошо, что «МЮ» заканчивает групповой этап ЛЧ домашним матчем с ЦСКА
09:45 Куртуа стал первым голкипером за пять лет, который сделал в ЛЧ голевую передачу
09:44 В Германии хотят сократить срок действия летнего трансферного окна
09:37 Маротта: «Ювентус» не получал предложений от «Барселоны» по Дибале
09:29 Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика»
09:25 Джошуа рассказал, кто бы победил в потенциальном бою между Месси и Роналду
09:20 Пепе не расстроен тем, что покинул «Реал»
09:07 Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»
09:03 Наставник «Карабаха»: быть в Лиге чемпионов — большой успех для нас
09:00 Грозный отчислил Гетериева из «Иртыша» за систематические нарушения дисциплины
Все новости RSS
Партнерский контент