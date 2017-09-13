Касильяс рассказал, почему решил остаться в «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, чей контракт с португальской командой действует до лета 2018 года, рассказал, почему решил остаться. В июле 36-летний испанец продлил договор.
«Есть несколько причин, по которым я решил остаться. Я обязан клубу, который поверил в меня и помог мне продолжить выступление на высшем уровне.
Это будет мой третий сезон в клубе, и каждый раз мы финишировали в чемпионате на втором месте. Мы не выиграли ни одного трофея. Хочу это исправить, я хочу больше трофеев. Цель состоит в том, чтобы выиграть титул и помочь «Порту» сохранить свой статус топ-клуба в Португалии и быть уважаемым на высшем уровне в Европе», — цитирует Касильяса AS.
Касильяс: очень доволен, что остаюсь в «Порту» ещё на один сезон