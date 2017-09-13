Тренер КАМАЗа Ахметзянов дисквалифицирован на 3 матча ПФЛ

Тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов дисквалифицирован на 3 матча ПФЛ за нецензурную брань. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц после очередного заседания комитета по итогам матча 8-го тура ПФЛ дивизиона «Урал-Приволжье» КАМАЗ — «Оренбург-2» (2:1).
«По матчу КАМАЗ – «Оренбург-2»: тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов нецензурно бранился в адрес официальных лиц матча. Мы приняли решение дисквалифицировать Ахметзянов на три матча ПФЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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