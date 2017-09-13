Квист: победа над «Рубином» в 2010-м вселяет веру в успех в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Копенгагена» Уильям Квист поделился ожиданиями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 14 сентября.
«Помню, как в 2010 году мы начинали групповой этап Лиги чемпионов домашним матчем с другой российской командой — „Рубином“. Тогда всё сложилось прекрасно, и это даёт ещё больше веры в успешный старт. Впрочем, „Локомотив“ — сильнейшая команда в группе, пусть он и находился во второй корзине. С командой такого уровня можно было встретиться и на групповом этапе Лиги чемпионов. И, пожалуй, „Локомотив“ — это наиболее известный клуб из этих трёх», — приводит слова Квиста Tipsbladet.
В 2010 году «Копенгаген» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с победы над «Рубином» со счётом 1:0, и в итоге датчанам удалось занять в группе второе место.
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