Селюк: Яя Туре готов играть, решение за Гвардиолой

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал факт непопадания его клиента в заявку команды на гостевой матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Встреча состоится 13 сентября.
Причину такого решения главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, по его словам, объяснил самому ивуарийцу.
«Яя в отличной форме. Он это докажет. Он готов играть. Решение за Гвардиолой», — написал Селюк на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Гвардиола не включил Туре в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Фейеноордом»