Гвардиола не включил Туре в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не включил полузащитника Яя Туре в заявку команды на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Причину такого решения Гвардиола, по его словам, объяснил самому ивуарийцу.
«Я поговорил с Туре и объяснил ему причину такого решения, но это между мной и ним. Это обычное решение по спортивному принципу. Яя был очень важен для нас в прошлом сезоне. В „Ман Сити“ было шесть игроков с истекающими контрактами, но с нами остался только он, потому что он особенный. Однако Туре не принимал участия в последних играх, так что в этот раз он остался вне команды.
Сможет ли Туре вернуться в состав? Всё зависит от него. Я всегда требую большего, не только от Яя, но и от всех футболистов нашей команды", — приводит слова Гвардиолы Fox Sports Asia.