На Инфантино и других руководителей ФИФА пожаловались в комитет по этике

Бывший член комитета по управлению ФИФА Джозеп Вейлер, который оставил свой пост в мае, подал жалобу в комитет по этике против главы организации Джанни Инфантино и других членов руководства ФИФА, сообщает The New York Times.
По словам Вейлера, руководство ФИФА, включая его главу, вмешивалось в работу комитета по управлению с целью помешать им проводить проверку работы главных лиц организации.
«Жалоба была подана несколько дней назад. Обо всей этой информации, которую я передал, сначала оповестил ФИФА. Надеялся, что на это последует какая-то реакция. Но после того, как этого не произошло, обратился в комитет по этике. Хочется верить, что комитет не останется равнодушным к этому вопросу и проведёт серьёзное расследование», — сказал Вейлер.
Вейлер оставил свой пост в ФИФА после того, как Инфантино отправил в отставку главу комитета по управлению Мигеля Мадуро. Отметим, что информация о жалобе Вейлера появилась спустя несколько часов после того, как сегодня Мадуро сообщил о попытке повлиять на его решение о не допуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА.