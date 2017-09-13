Монтелла: хочу увидеть правильную реакцию «Милана» на ужасное поражение в Риме

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла отметил, что ждет от команды правильной реакции на поражение в матче третьего тура чемпионата Италии с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Ужасное поражение, которое нужно оставить позади. Впереди матч Лиги Европы с „Аустрией“. Независимо от схемы игры и тактики, завтра хочу увидеть правильную реакцию, потому что команда провалила ту игру. Прежде всего важно дать ответ с точки зрения темперамента, страсти.
Нам важно вернуться в еврокубки, потому что здесь „Милан“ должен быть всегда. Первая задача — пройти групповую стадию, а там посмотрим», — цитирует тренера Football Italia.
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