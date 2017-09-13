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Хацкевич: «Динамо» К сильнее «Скендербеу» по качествам, надо это доказать

13 сентября 2017, среда. 22:32 Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Скендербеу» (14 сентября).

«Настраивать ребят мне особо не приходится. Все мы хотим выйти из группы. Готовились так же, как и к остальным матчам. Сегодня показали игру с «Динамо» Загреб. Больше сделали акцент на этих играх, когда албанцы прошли стадию плей-офф. Также показали первую игру чемпионата. Сильные и слабые стороны. Другой подготовки у нас не было, и мы ничего не меняли. А то, что для меня это первый матч в групповом турнире Лиги Европы… Думаю, завтра будет интересная игра. Самое главное, чтобы результат был в нашу пользу.

Нужно уважать любого соперника. И только игра команды и индивидуальные качества футболистов все решат. Да, наши качества сильнее, но это нужно доказывать на футбольном поле. Они отвечают за свою игру и требования, которые я предъявляю. Настрой — уже моя зона ответственности. Я буду отвечать за настроение, с которым они выйдут на поле", — цитирует Хацкевича «Динамомания».

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Источник: Динамомания Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Скендербеу Александр Хацкевич
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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