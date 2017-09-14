Хендерсон: «Ливерпуль» играл захватывающе, надо было забивать «Севилье» больше

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от ничьей с «Севильей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.
«Мы могли бы взять три очка, но не вышло. Мы разочарованы, но парни хорошо отреагировали на разгром от „Манчестер Сити“. Мы играли захватывающе и могли забить еще несколько голов.
Роберто Фирмино не реализовал пенальти, но нельзя попадать с „точки“ всегда. У нас было больше шансов забить, поэтому нам нужно было быть более безжалостными и забивать три-четыре мяча. Но это футбол, матч закончен и ничего уже не исправить», — сказал игрок в эфире BT Sport.
«Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»