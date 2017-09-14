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Клопп: ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась

14 сентября 2017, четверг. 00:35 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ничьей с «Севильей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:2.

«Примерно 85-86 минут «Ливерпуль» играл довольно круто. У нас были ответы на всё, кроме голов. Мне нужно их снова увидеть. По ходу матча показалось, что это не очень хорошие голы. Мы знаем, что нужно прибавлять, но время для этого есть. Ничья — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась.

Не стоит сильно расстраиваться, нужно принять результат. Хотя это не то, что мы хотели, и не то, что мы заслужили. У них было два момента, не более того. Что ж, такое бывает", — сказал тренер в эфире BT Sport.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Севилья Юрген Клопп
Новости. Футбол
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