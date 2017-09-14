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Вотум недоверия руководству «Барселоны» собрал не менее 6,5 тыс. подписей

14 сентября 2017, четверг. 02:52 Футбол

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых во главе с Хосепом Марией Бартомеу, собрал не менее 6,5 тыс. подписей членов каталонского клуба.

Процедура осуществлялась в двух последних домашних матчах «Барселоны»: с «Эспаньолом» (9 сентября, 5:0, 2920 подписей) и с «Ювентусом» (12 сентября, 3:0, 3660 подписей). К этим цифрам добавятся подписи, собранные в точках, установленных в городе. Ожидается, что 14 сентября Бенедито проведёт пресс-конференцию, на которой объявит промежуточные данные.

Испанское издание Marca сообщает, что Бенедито должен собрать 16 570 подписей до 2 октября, чтобы процесс отстранения руководства «Барселоны» был запущен.

На официальном сайте «Барселоны» 1 сентября было опубликовано заявление, в котором говорилось, что у Бенедито есть 14 дней для сбора 16 570 подписей. В «Барселоне» привели выдержку из устава команды, согласно которой для выдвижения вотума недоверия руководству нужны подписи 15% членов каталонского клуба. На данный момент право голоса имеют 110 648 болельщиков «Барселоны», поэтому Бенедито надо собрать 16 570 подписей в течение 14 дней, начиная со 2 сентября.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Хосеп Мария Бартомеу
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
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