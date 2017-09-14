Новичок «Зенита» Ригони получил высокую оценку от наставника «Индепендьенте»

Главный тренер «Индепендьенте» Ариэль Олан дал высокую оценку полузащитнику Эмилиано Ригони, перешедшему из аргентинской команды в «Зенит» в минувшее трансферное окно.
«Нам трудно заменить этого футболиста. Он забил 12 голов. Является динамичным и скоростным игроком с хорошим ударом и левой, и правой ногой. Хорошо работает с мячом и более чем прилично играет в воздухе. Поэтому найти замену ему нелегко. Понадобится время, чтобы понять, сможем ли мы организовать команду так, чтобы восполнить эту потерю», — сказал тренер «Индепендьенте» в интервью испанскому изданию AS.
Ригони дебютировал в «Зените» 10 сентября в гостевом матче 9-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0). После игры главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Ригони может играть намного лучше.